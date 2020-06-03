Рост цены на гречку ускорился за неделю до 1,4%

https://static.news.ru/photo/88081fc0-a5bc-11ea-9f53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на гречку за неделю увеличились на 1,4%. Стоимость риса замедлила рост до 0,6%. За предыдущие семь дней гречка подорожала на 1,2%, рис — на 1%.

Среди прочих продуктов питания в цене прибавили: вермишель (0,5%), печенье (0,4%), шоколадные конфеты, чёрный чай, поваренная соль (всё на 0,3%). Подсолнечное масло, маргарин и хлеб — на 0,2%, говорится на официальном сайте Росстата.

Подешевели куриные яйца — на 2,1%, куриное мясо — на 0,5%, сахар, детские консервы из фруктов и ягод — на 0,3%, молоко — на 0,2%. Мороженая рыба, сливочное масло, сметана и сухие молочные смеси для детей — на 0,1%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что достигнут исторический максимум по доле детей в общей численности населения России — 22,4%, сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения — 2020.

По данным Росстата, в начале апреля в стране проживали 146,7 миллиона человек, почти четверти из них ещё не исполнилось на тот период 18 лет.