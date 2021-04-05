Россияне в 2020 году потребляли рекордно мало говядины

Потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4% до 1,94 млн т, что является минимальным показателем за последние десять лет.
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Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что падение спроса спровоцировано пандемией коронавируса. Из-за самоизоляции, работы на удалёнке и неопределённости с доходами россияне стали экономить, отдавая предпочтение более дешёвой свинине и мясу птицы. Эксперт также отметил, что основная часть потребления говядины приходится на ресторанно-гостиничный бизнес, а он в 2020 году практически простаивал из-за пандемии.
Юшин добавил, что в 2020 году одновременно со снижением внутреннего спроса рос экспорт говядины. Он за год увеличился на 20 тыс. т, при этом почти половина поставок пришлась на Китай.
Снижение потребления говядины в России отмечается второй год подряд. В отрасли надеются, что ситуация изменится, когда повысятся цены на свинину и мясо птицы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что инфляция остаётся актуальной и злободневной проблемой для миллионов россиян. Рост цен сказывается на уровне жизни граждан. В ЦБ дают понять, что сами россияне разгоняют инфляцию, отмечая растущий внутренний спрос. Экономисты с этим не согласны. Они называют несколько причин ускорения инфляции, считая одной из главных проводимую в стране экономическую и фискальную политику.