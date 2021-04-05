Россияне в 2020 году потребляли рекордно мало говядины

https://static.news.ru/photo/358d177e-9683-11eb-8e9f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4% до 1,94 млн т, что является минимальным показателем за последние десять лет.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что падение спроса спровоцировано пандемией коронавируса. Из-за самоизоляции, работы на удалёнке и неопределённости с доходами россияне стали экономить, отдавая предпочтение более дешёвой свинине и мясу птицы. Эксперт также отметил, что основная часть потребления говядины приходится на ресторанно-гостиничный бизнес, а он в 2020 году практически простаивал из-за пандемии.

Юшин добавил, что в 2020 году одновременно со снижением внутреннего спроса рос экспорт говядины. Он за год увеличился на 20 тыс. т, при этом почти половина поставок пришлась на Китай.

Снижение потребления говядины в России отмечается второй год подряд. В отрасли надеются, что ситуация изменится, когда повысятся цены на свинину и мясо птицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инфляция остаётся актуальной и злободневной проблемой для миллионов россиян. Рост цен сказывается на уровне жизни граждан. В ЦБ дают понять, что сами россияне разгоняют инфляцию, отмечая растущий внутренний спрос. Экономисты с этим не согласны. Они называют несколько причин ускорения инфляции, считая одной из главных проводимую в стране экономическую и фискальную политику.