Отсутствие роста доходов и декабрьское повышение цен на фрукты не заставит россиян полностью отказаться от покупки мандаринов к новогоднему столу. Однако граждане РФ предпочтут на этот раз приобрести более дешёвые цитрусовые, выяснил NEWS.ru.

Специалисты оценивают рынок мандаринов в России в 600 тысяч тонн в год. Плоды поступают в страну более чем из 20 стран мира. Ключевые поставщики — Марокко, Турция, Пакистан и Китай. Также в значительных объёмах фрукты привозят из ЮАР, Египта и Аргентины. Ранее РФ закупала их преимущественно в Испании, Италии и других европейских странах.

В ноябре-декабре в Россию доставляют 25% годового объёма мандаринов, основная часть которых приходится на Турцию, Марокко и Египет. Из этих предложений россияне выбирают, как правило, наиболее дешёвые фрукты, пояснили NEWS.ru во Fruitnews.

Начиная с сезона-2015/2016, в России идёт ежегодный рост поставок цитрусовых. В случае серьёзного влияния со стороны снижения доходов россияне покупают более доступные плоды. В этом году на новогоднем столе будут более дешёвые мандарины. Например, турецкие вместо марокканских. Но тем не менее они будут. Ирина Козий гендиректор информационного агентства Fruitnews гендиректор информационного агентства Fruitnews

Вместе с тем эксперты не ожидают падения спроса у россиян на цитрусовые в новогодние праздники.

Учитывая значительно более высокую цену на яблоки, а также временный запрет на поставки фруктов из Китая, спрос на цитрусовые в этом году ощутимо вырос. Поэтому, вероятнее всего, объёмы импорта тоже возрастут. Хотя при более высокой цене нельзя это прогнозировать с полной уверенностью, ведь цитрусовые — это не продукты первой необходимости. Андрей Ярмак экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Падение реальных доходов россиян, по данным Росстата, происходило на протяжении 2014–2017 годов, данный тренд нарушился лишь в 2018-м. За первые шесть месяцев 2019 года доходы упали на 1,3% и, по прогнозам Министерства экономического развития, по итогам года не превысят +0,1%.

По состоянию на декабрь 2019 года средние оптовые цены на мандарины в РФ по отношению к уровню годичной давности выросли на 15,2%, поделился с NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Между тем, по данным «АПК-Информ», средняя оптовая цена на апельсины выше прошлогодней на 38%, на мандарины — на 31%, на лимоны — на 20% и на грейпфруты — на 7%. Подорожание бананов и яблок в среднем на четверть «потянуло» за собой и цитрусовые, объясняет Андрей Ярмак. В главных регионах-производителях также были определённые проблемы с погодой и урожаем, что отразилось на цене. Нельзя забывать и фактор повышения НДС.

За девять месяцев 2019 года объём рынка цитрусовых в стране вырос на 6%, до 1 млн 6 тысяч тонн, большая часть прироста произошла за счёт увеличения поставок мандаринов из Пакистана и Марокко, рассказали в консалтинговой компании «НЭО Центр».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основу фруктовой корзины россиян составляют яблоки, их доля относительно постоянна и составляет около 35–40%, бананы и цитрусовые — на втором и третьем местах соответственно с долей около 20–23%. В текущем году доля цитрусовых в потреблении увеличилась на пару процентных пунктов, однако в масштабе рынка изменения пока сложно назвать значительными. Анастасия Сысоева консультант практики АПК компании «НЭО Центр» консультант практики АПК компании «НЭО Центр»

Розничная цена на мандарины в столице колеблется в районе 90–150 рублей за 1 кг. Но часто сетевые магазины устраивают акции, по которым стоимость может быть снижена до 49–69 рублей.

Я не думаю, что в России снизится потребление мандаринов в праздник. Люди всё равно будут покупать эти фрукты. Это традиция. Цены сейчас, как обычно, будут расти. Доходы упали, но не настолько, чтобы мы переходили на картошку. Михаил Глушков директор Национального плодоовощного союза директор Национального плодоовощного союза

Любопытно, что реэкспорт через Белоруссию и другие страны по сравнению с объёмом реального импорта в РФ незначительный, сообщил Ярмак. Так, Турция ежегодно поставляет цитрусовых на $400 млн, а Белоруссия — менее чем на $4 млн.

Также не исключено, что в случае переизбытка продукции оптовики будут вынуждены снижать цены на цитрусовые во избежание порчи товара. В частности, такая ситуация сложилась на российском рынке в январе 2019-го. В итоге в начале текущего года стоимость апельсинов по сравнению с предновогодней упала на 18%, мандаринов — на 12%. Эксперты связывали это также с трендом традиционного спада покупательской активности после новогодних праздников.