Отсутствие роста доходов и декабрьское повышение цен на фрукты не заставит россиян полностью отказаться от покупки мандаринов к новогоднему столу. Однако граждане РФ предпочтут на этот раз приобрести более дешёвые цитрусовые, выяснил NEWS.ru.
Специалисты оценивают рынок мандаринов в России в 600 тысяч тонн в год. Плоды поступают в страну более чем из 20 стран мира. Ключевые поставщики — Марокко, Турция, Пакистан и Китай. Также в значительных объёмах фрукты привозят из ЮАР, Египта и Аргентины. Ранее РФ закупала их преимущественно в Испании, Италии и других европейских странах.
В ноябре-декабре в Россию доставляют 25% годового объёма мандаринов, основная часть которых приходится на Турцию, Марокко и Египет. Из этих предложений россияне выбирают, как правило, наиболее дешёвые фрукты, пояснили NEWS.ru во Fruitnews.
Начиная с сезона-2015/2016, в России идёт ежегодный рост поставок цитрусовых. В случае серьёзного влияния со стороны снижения доходов россияне покупают более доступные плоды. В этом году на новогоднем столе будут более дешёвые мандарины. Например, турецкие вместо марокканских. Но тем не менее они будут.
Вместе с тем эксперты не ожидают падения спроса у россиян на цитрусовые в новогодние праздники.
Учитывая значительно более высокую цену на яблоки, а также временный запрет на поставки фруктов из Китая, спрос на цитрусовые в этом году ощутимо вырос. Поэтому, вероятнее всего, объёмы импорта тоже возрастут. Хотя при более высокой цене нельзя это прогнозировать с полной уверенностью, ведь цитрусовые — это не продукты первой необходимости.
Падение реальных доходов россиян, по данным Росстата, происходило на протяжении 2014–2017 годов, данный тренд нарушился лишь в 2018-м. За первые шесть месяцев 2019 года доходы упали на 1,3% и, по прогнозам Министерства экономического развития, по итогам года не превысят +0,1%.
По состоянию на декабрь 2019 года средние оптовые цены на мандарины в РФ по отношению к уровню годичной давности выросли на 15,2%, поделился с NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Между тем, по данным «АПК-Информ», средняя оптовая цена на апельсины выше прошлогодней на 38%, на мандарины — на 31%, на лимоны — на 20% и на грейпфруты — на 7%. Подорожание бананов и яблок в среднем на четверть «потянуло» за собой и цитрусовые, объясняет Андрей Ярмак. В главных регионах-производителях также были определённые проблемы с погодой и урожаем, что отразилось на цене. Нельзя забывать и фактор повышения НДС.
За девять месяцев 2019 года объём рынка цитрусовых в стране вырос на 6%, до 1 млн 6 тысяч тонн, большая часть прироста произошла за счёт увеличения поставок мандаринов из Пакистана и Марокко, рассказали в консалтинговой компании «НЭО Центр».
Основу фруктовой корзины россиян составляют яблоки, их доля относительно постоянна и составляет около 35–40%, бананы и цитрусовые — на втором и третьем местах соответственно с долей около 20–23%. В текущем году доля цитрусовых в потреблении увеличилась на пару процентных пунктов, однако в масштабе рынка изменения пока сложно назвать значительными.
Розничная цена на мандарины в столице колеблется в районе 90–150 рублей за 1 кг. Но часто сетевые магазины устраивают акции, по которым стоимость может быть снижена до 49–69 рублей.
Я не думаю, что в России снизится потребление мандаринов в праздник. Люди всё равно будут покупать эти фрукты. Это традиция. Цены сейчас, как обычно, будут расти. Доходы упали, но не настолько, чтобы мы переходили на картошку.
Любопытно, что реэкспорт через Белоруссию и другие страны по сравнению с объёмом реального импорта в РФ незначительный, сообщил Ярмак. Так, Турция ежегодно поставляет цитрусовых на $400 млн, а Белоруссия — менее чем на $4 млн.
Также не исключено, что в случае переизбытка продукции оптовики будут вынуждены снижать цены на цитрусовые во избежание порчи товара. В частности, такая ситуация сложилась на российском рынке в январе 2019-го. В итоге в начале текущего года стоимость апельсинов по сравнению с предновогодней упала на 18%, мандаринов — на 12%. Эксперты связывали это также с трендом традиционного спада покупательской активности после новогодних праздников.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен