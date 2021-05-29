Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам

https://static.news.ru/photo/2fc7b518-7db4-11e9-964c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Дебетовые карты с овердрафтом стали активно использовать россияне в апреле 2021 года. Задолженность по ним за год увеличилась на 3,4% а количество такого «пластика» выросло в 2,8 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию бюро кредитных историй «Эквифакс».

Потребитель может пользоваться овердрафтом, как собственными средствами: снимать в банкоматах или расплачиваться в магазинах. За счёт этого образуется задолженность, которую покрывает следующее поступление денег на карту. После распространения кредитных карты этот вид задолженности стал менее популярным.

Однако, по имеющимся данным, за минувший месяц российские банки увеличили выдачу дебетовых карт с овердрафтом в 2,8 раза в годовом выражении, достигнув показателей в 18,4 тысячи единиц. Лимит овердрафта на сегодняшний день составляет 34,8 тысячи рублей.

Таким образом, общая задолженность держателей карт овердрафта выросла в 3,4 раза и составляет 639,5 млрд рублей.

По мнению экспертов, рост овердрафта обусловлен, в большей степени, техническими вопросами учёта задолженностей и в течение нескольких месяцев снизится до привычных величин.

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