Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам

Дебетовые карты с овердрафтом стали активно использовать россияне в апреле 2021 года. Задолженность по ним за год увеличилась на 3,4% а количество такого «пластика» выросло в 2,8 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию бюро кредитных историй «Эквифакс».
Потребитель может
Однако, по имеющимся данным, за минувший месяц российские банки увеличили выдачу дебетовых карт с овердрафтом в 2,8 раза в годовом выражении, достигнув показателей в 18,4 тысячи единиц. Лимит овердрафта на сегодняшний день составляет 34,8 тысячи рублей.
Таким образом, общая задолженность держателей карт овердрафта выросла в 3,4 раза и составляет 639,5 млрд рублей.
По мнению экспертов, рост овердрафта обусловлен, в большей степени, техническими вопросами учёта задолженностей и в течение нескольких месяцев снизится до привычных величин.
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