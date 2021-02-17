Россияне смогут видеть оплаченные картами покупки на сайте ФНС

https://static.news.ru/photo/3c229512-7132-11eb-966d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» и онлайн-кассы планирует объединить Федеральная налоговая служба. Это позволит россиянам видеть все свои покупки, которые были оплачены с помощью банковских карт. Если по этим покупкам положен налоговый вычет, то его можно будет получить нажатием одной кнопки. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров.

Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки, — цитирует пресс-служба ведомства Егорова, который выступал на коллегии ФНС.

В марте планируется запустить технологию по получению инвестиционных и имущественных вычетов, что сократит сроки возврата денег до 1,5 месяцев. Эта технология будет тестироваться и для вычетов на лекарства.

В настоящее время для получения вычетов необходимо подавать налоговую декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ), прилагая подтверждающие вычеты документы. Госдума рассматривает законопроект, который упростит порядок их получения. Подразумевается, что граждане будут общаться с налоговыми органами через личный кабинет ФНС. Право на получение вычетов будет проверятся автоматизированной информационной системой и собирать подтверждающие документы будет не нужно.

Как писал NEWS.ru, с 1 февраля в ФНС появилась инспекция по работе с налогоплательщиками, чей доход превышает 500 млн рублей. Она получила название Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 10. Эта структура появилась из-за изменений в налоговом законодательстве. Появился институт контролируемых иностранных компаний, были внесены изменения в правила определения налогового резидентства и расширен международный обмен.