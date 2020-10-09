Россияне приготовились к новому росту цен в магазинах

https://static.news.ru/photo/af3d8e1e-0a15-11eb-adce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подавляющее большинство россиян полагают, что в течение ближайшего месяца цены на основные продукты и товары вырастут. Почти половина граждан уверены, что увеличение будет значительным, следует из результатов опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение».

О том, что рост цен ускорится, сказали 43% респондентов, ещё 36% полагают, что стоимость будет расти так же, как и раньше. Помимо этого, 4% опрошенных полагают, что цены будут расти медленнее, чем раньше, а 6% — что они не изменятся. Лишь 1% участников исследования спрогнозировали снижение стоимости товаров.

При этом 52% участников опроса указали на то, что цены на продукты росли быстрее, чем раньше, и в прошлом месяце. Ещё 27% назвали повышение цен обычным. О том, что рост замедлился, заявили 4%, а о том, что ценники не поменялись, 6%. О снижении расценок не заявил никто.

Всероссийский опрос проводился 2–4 октября по телефону. Были опрошены две тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 2,7%.

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