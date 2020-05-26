Россияне назвали желаемый размер финансовой «подушки безопасности»

https://static.news.ru/photo/a8c62806-9f7c-11ea-9498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среднестатистическому жителю России нужно иметь 350 тысяч рублей «на чёрный день». Об этом говорится в исследовании компании «Сбербанк Управление Активами».

Отмечается, что в ходе проведённого в 37 крупных российских городах исследования были опрошены около полумиллиона жителей страны с разным уровнем достатка. У респондентов спрашивали, какую сумму они могут считать «подушкой безопасности» на случай потери работы и других неприятностей.

Выяснилось, что в среднем россиянам нужно иметь 350 тысяч рублей «на чёрный день». При этом мужчины называли сумму около 418 тысяч, в то время как женщины — на 35% меньше, 277 тысяч, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в Петербурге эта сумма оказалась выше, чем в Москве — 581,9 тысячи рублей против 521,5 тысячи. Меньше всего цифра оказалась в Махачкале (около 240 тысяч рублей), Астрахани (283 тысячи) и Барнауле (285,9 тысячи).

Как писал NEWS.ru, старшее поколение не боится ни коронавируса, ни кризиса. Это показали результаты опроса, проведённого компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».