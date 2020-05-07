Выявлена категория россиян, не боящихся коронавируса и кризиса

https://static.news.ru/photo/628873f2-9005-11ea-86a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старшее поколение не боится ни коронавируса, ни кризиса. Это показали результаты опроса, проведённые компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

Больше всего по этим двум поводам переживают молодые. Не боятся вируса, обвала рубля и ухудшения экономики 26% соотечественников в возрасте от 50 до 59 лет. Такого же мнения придерживаются 23,3% жителей страны в возрасте от 60 лет, пишет ТАСС.

Экономические последствия пандемии беспокоят 20,5% молодёжи в возрасте от 18 до 29 лет и 17% поколения в возрасте от 30 до 49 лет. Но в общей массе беспокойство от пандемии выразили 85,5% россиян. И только 14% опрошенных заявил, что их это не волнует.

Готова откладывать деньги в кризис молодёжь (21% в возрасте до 30 лет), хотя раньше такая способность приписывалась людям старшего поколения. Среди последних не хотят копить деньги на чёрный день 87% россиян в возрасте от 60 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди старшего поколения ответственно относятся к режиму самоизоляции. По данным геоаналитики сотовых операторов, 90% граждан старше 65 лет остаются дома с начала недели, около 5% выходили на улицу рядом со своим местом проживания.