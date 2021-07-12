Россиянам сообщили, кому положена прибавка к пенсии в августе

Перерасчёт страховой пенсии работающих пенсионеров происходит ежегодно в августе. При этом прибавка рассчитывается как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных гражданином на предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

По словам эксперта, количество зарабатываемых за год коэффициентов зависит от величины дохода, зарплаты или выполнения услуг по договорам гражданско-правового характера за минувший год, с которых были страховые взносы.

При этом максимальное увеличение ограничено тремя коэффициентами за год, — подчёркивает Горлин.

Чтобы получить прибавку к пенсии с 1 августа, работающим пенсионерам следует иметь официальные доходы от трудовой деятельности в предшествующем году. При этом обращаться для индексации пенсии никуда не нужно: Пенсионный фонд сделает перерасчёт автоматически.

Ранее Партия пенсионеров раскритиковала низкие пенсии россиян.