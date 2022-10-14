Россиянам объяснили, как обойти запрет ЕС иметь криптоактивы Криптоэксперт Носков: децентрализованные биржи помогут россиянам обойти запреты ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы обойти запрет на предоставление криптовалютных услуг, россиянам следует пользоваться нецензурируемыми децентрализованными биржами вроде Pancake или использовать P2P сервисы, рассказал Lenta.ru криптоэксперт Дмитрий Носков, комментируя блокировку учетных записей российских пользователей на Blockchain.com. По его словам, теоретически возможно завести аккаунт в кошельке, попросив об этом друзей из других государств или выехать туда с этой целью самостоятельно, но эти варианты — слишком дороги и сложны.

На практике это будет достаточно сложно и дорого. Проще перейти на сервисы, которых не коснулись санкции или на децентрализованные биржи вроде Pancake, можно пользоваться P2P-сервисами, — рассказал он.

Эксперт по криптовалюте Иван Тихонов призвал россиян не искать обходные пути для использования сервиса криптовалютных кошельков Blockchain.com. Он также добавил, что использование централизованных сетей связано с рисками хранения денег «в чужом кармане».

В этот раз предупредили заранее, а в следующий раз могут заблокировать и без предупреждения. Если кошелек может заблокировать ваши средства, то это не ваш кошелек. А держать криптовалюту в чужих кошельках вообще противоречит основным идеям криптовалют, — уточнил эксперт.

Евросоюз ранее утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает полный запрет для россиян иметь криптокошельки. До этого запрет касался только сумм свыше €10 тысяч.