Россиянам объяснили, как изменится курс доллара и евро при отмене торгов Эксперт Тузов: санкции против Мосбиржи могут привести к прекращению валютных торгов

Фото: Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Банк России прорабатывает различные сценарии действий в ответ на предполагаемое введение новых санкций в отношении государства, включая блокировку торгов валютой на Мосбирже. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерз» Артем Тузов. Он также описал, что может случиться, если главная биржевая площадка страны окажется в санкционных списках и какое влияние это окажет на курсы валют.

По словам эксперта, в рамках санкций Запад может включить в соответствующие списки Мосбиржу и Национальный расчетный депозитарий. Это остановит биржевые валютные торги.

Однозначно сказать, какие могут быть санкции, пока нельзя. Даже прекращение торгов долларом и евро пока только вариант развития событий, а не факт, — заявил при этом Тузов.

По его словам. в случае подобного развития ситуации торговля валютой может сосредоточитьс на внебиржевом рынке, который в настоящее время все еще существует. В этом случае возможно установление ценового коридора валютах. в этих рамках и будут заключаться сделки, превратив курс в менее волатильный.

Ранее сообщалось, что Банк России продлил действие лимита в 10 тысяч на снятие долларов и евро до 9 марта 2023 года. Отмечается, что данный шаг связан с действующими в отношении РФ санкциями.