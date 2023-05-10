Россиян призвали не переживать из-за роста цен на бытовую технику Экономист Масленников рассказал о замещении подорожавшей техники аналогами из Китая

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Рост цен на импортную бытовую технику, который ожидается в связи с ужесточением контроля поставок электроники в Россию из Казахстана, не должен вызывать у россиян переживаний, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Комментируя ситуацию «Радио 1», он отметил, что подорожавшую технику заменят аналоги из Китая и Турции.

Не стоит переживать, так как у нас есть перспективы насыщения рынка альтернативной продукцией, сейчас из Китая и Турции, а до конца года надо решать вопросы по производству собственной техники в рамках импортозамещения, — уточнил эксперт.

Он отметил, что в ближайшие месяцы действительно произойдет повышение цен, но ситуация сможет наладиться. По словам экономиста, сейчас следует дождаться развития событий, так как существуют различные механизмы, которые смогут урегулировать стоимость продукции. Масленников уточнил, что партнеры из Казахстана должны также оценить все последствия. Эксперт добавил, что в ближайшее время следует ожидать потерю южнокорейских марок.

Масленников напомнил, что снижение поставок произошло не внезапно, а за первую треть года. Так, компания Bosch теперь занимает 1% российского рынка вместо 8%, а фирма LG — 3% вместо 14%.

Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло ранее заявил, что импортная бытовая техника в России подорожает на 10–12% из-за поставок в обход Казахстана. Он отметил, что к этому привело ужесточение таможенного контроля со стороны Астаны.