Россиян предупредили о резком повышении цен на авиабилеты

https://static.news.ru/photo/3c6f7368-df93-11ea-ac63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увеличение стоимости авиакеросина в российских аэропортах неизбежно повлечёт за собой рост цен на билеты. Причём это увеличение будет резким, предупредил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

По мнению эксперта, авиация сейчас стала очень дорогим и элитным видом транспорта. Перелёты для пассажиров, прогнозируют он, станут дороже на 35–40%.

Вместо того чтобы облегчить положение тех авиакомпаний, которые остались на плаву, правительство увеличивает стоимость авиакеросина. В каких-то районах стоимость топлива увеличится до 60%, а в основном на 30–40%, — цитирует Сытника URA.RU.

Ещё одним фактором удорожания билетов, по его словам, может стать увеличение расходов авиакомпаний на обслуживание самолётов импортного производства за рубежом.

Общий прогноз от Сытника негативный. Он уверен, что отрасль постепенно «провалится» — россияне переориентируются на более дешёвые виды поездок, например поездами или автотранспортом.

Цены на авиакеросин в российских аэропортах с 11 августа выросли на 18–62%. В связи с этим, как писал NEWS.ru, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта также предупредила, что это может привести к увеличению стоимости авиабилетов.