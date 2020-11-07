Россиян предупредили о быстром росте цен до конца года

https://static.news.ru/photo/d737c5c8-221c-11eb-a7a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата РФ предупредила о возможности увеличения темпов роста цен до конца 2020 года. В ведомстве считают, что на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции.

Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года, сообщает ТАСС.

Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения — 4%, цены в октябре — декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2-0,3% в месяц, — цитирует агентство выдержку из документа.

Также в Счётной палате отметили, что услуги в январе-сентябре подорожали на 2,35%. Цифра формировалась на фоне низкого спроса в условиях ограничений на работу предприятий сферы услуг из-за коронавируса. По итогам третьего квартала рост цен в годовом выражении превысил прогнозное значение в 3% и составил 3,67%, подчеркнули аудиторы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сахар-песок в России уже несколько месяцев подряд прибавляет в цене. В октябре этот продукт подорожал на 18,29% по сравнению с сентябрём. Сахар в октябре подорожал практически во всех российских регионах. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Продолжили расти цены и на подсолнечное масло, прибавка к сентябрьской стоимости в октябре составила 7,43%. Также на 6,33% подорожали куриные яйца.