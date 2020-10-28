Россия запрещает ввоз томатов из Марокко

https://static.news.ru/photo/e4b40b36-1947-11eb-8a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россельхознадзор с 30 октября запретил ввоз томатов из Марокко с фитосертификатами Нидерландов, Бельгии и Франции. В овощах обнаружен вирус мозаики пепино.

При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля поступивших в Россию свежих томатов происхождением Королевства Марокко в 10 случаях выявлен вирус мозаики пепино, — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

В Россельхознадзоре добавили, что томаты экспортировали в Россию из Марокко через Бельгию, Францию и Нидерланды. Ведомство крайне обеспокоено систематическими случаями вируса. Ввоз овощей запретили, чтобы не завезти болезнь в области, где она отсутствует.

Как писал NEWS.ru, в конце июня Плодоовощной союз попросил обратить особое внимание на тестирование томатов и перца. Согласно имеющимся у союза сведениям, полученным из открытых источников, одним из опаснейших заболеваний помидоров и перца, которые были выращены в закрытом грунте, в настоящее время является новый вирус плода томата коричневого (ToBRFV). Поражённые им растения можно вычислить по маленькому размеру плодов и шероховатой поверхности, падению плодов, задержке их созревания и обесцвечиванию, а также по пятнам, бледному цвету и/или коричневым некротическим пятнам.