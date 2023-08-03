Россия впервые продала подорожавшую пшеницу после выхода из зерновой сделки «Коммерсант»: Россия после выхода из зерновой сделки продала подорожавшую пшеницу Египту

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Россия впервые после выхода из зерновой сделки продала подорожавшую пшеницу, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отраслевых аналитиков и Союз экспортеров зерна. По данным издания, покупателем нескольких партий стал Египет.

Каирская государственная компания GASC закупила 300 тысяч тонн российской пшеницы по $250 за тонну. Стоимость фрахты из порта Кавказ составит $14 за каждую тонну. Срок поставки назначен на период с 1 по 10 сентября 2023 года.

Египет также закупил зерно у румынской Viterra. Стоимость пшеницы составила $249 за тонну и $13,05 — фрахта. Аналитики считают, что цена, скорее всего, была снижена в ходе переговоров, поскольку изначально румынское зерно предлагалось за $252 за тонну.

В конце июля сообщалось, что стоимость российской пшеницы, которая на прошлой неделе выросла с $230 до более чем $240 за тонну, может в скором времени увеличиться до $250–260 за тонну. Экспорт российской пшеницы в этом сезоне может установить новый рекорд. На ситуацию способно повлиять ожидаемое сокращение поставок пшеницы из Австралии и Украины.

Ранее сообщалось, что власти Литвы предложили Европейскому союзу использовать порты республик Прибалтики, чтобы экспортировать зерно с Украины после прекращения действия зерновой сделки. С подобным призывом выступили три литовских министра.