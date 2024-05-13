Россия увеличила доходы с продажи нефти и газа Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 82,2% за четыре месяца

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Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в период с января по апрель 2024 года составили 4,157 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ. Это на 82,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Как отметили в ведомстве, рост доходов обусловлен в том числе увеличением цен на российскую нефть, а также поступлением доплаты по НДПИ на нефть.

Нефтегазовые доходы составили 4 157 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+82,2%), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за IV квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье, — заявили в Минфине.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания закупила российской нефти на 2,2 млрд фунтов ($2,7 млрд) в 2024 году. Переработанное топливо ввозили на территорию страны из Турции, Индии и Китая. Несмотря на увеличение закупок нефти из стран Ближнего Востока, каждый 20-й авиарейс королевства осуществляется на российском топливе.

До этого эксперты предположили, что запрет на экспорт из России бензина может быть снят в конце лета — начале осени. По их словам, именно в этот период прогнозируется окончание высокого сезона потребления топлива.