Стало известно, когда Минфин обсудит изменения в налоговой системе Силуанов: Минфин обсудит изменения в налоговой системе на следующей неделе

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Минфин обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы, заявил глава министерства Антон Силуанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, слушания состоятся на следующей неделе.

На следующей неделе <...> будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — все будет обсуждаться, — заявил Силуанов.

В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Силуанов отмечал, что в России есть необходимость налоговой «донастройки». Глава Минфина отметил, что этот вопрос планируется обсудить в середине мая, чтобы в дальнейшем принять проект в весеннюю сессию.

Он рассказал, что правительство будет обсуждать конкретные предложения по изменению налоговой системы напрямую с представителями бизнеса. При этом власти намерены руководствоваться принципом справедливого налогообложения. Так, кто больше зарабатывает, тот может больше платить в бюджет, пояснял министр. Кроме того, внимание будет уделено борьбе с налоговыми лазейками.

До этого пресс-центр МВД сообщал, что в России могут начать отслеживать переводы цифровых денег. В частности, банки могут обязать предоставлять правоохранительным органам данные о переводах средств в течение одного — трех дней с момента запроса.