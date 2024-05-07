Британия потратила на нефть из России несколько миллиардов фунтов The Guardian: Британия заплатила за российскую нефть £2,2 млрд в обход санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания в этом году накупила российской нефти на £2,2 млрд ($2,7 млрд), пишет газета The Guardian со ссылкой на данные правительства. Отмечается, что переработанное топливо ввозили в королевство из Турции, Индии и Китая.

Как отметили в организации Global Witness, несмотря на увеличение закупок нефти из стран Ближнего Востока, каждый двадцатый британский авиарейс осуществляется на российском топливе. Организация подчеркивает, что топливо перерабатывается за пределами России и потому не попадает по санкции. Эксперты компании обвинили Лондон в отмывании денег. По подсчетам организации, за год РФ обогатилась за счет Британии на £100 млн.

Ранее издание Financial Times писало, что использование рубля для расчетов между зарубежными импортерами и их контрагентами в России может оказаться «лазейкой в санкциях» США. Покупать российскую валюту они могут на российской бирже.

Бывший руководитель нефтяной компании, высокопоставленный российский банкир подчеркнул, что операции в рублях проводят покупающие российскую нефть импортеры в Индии. По его словам, покупать рубли иностранцы могут на МосБирже. Собеседник FT считает, что рубль станет «основной валютой в подбрюшье России».