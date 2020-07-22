Россия стала основным покупателем аргентинских фруктов

https://static.news.ru/photo/927b7a54-cc79-11ea-8e3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Аргентины сообщило, что РФ стала основным покупателем свежих фруктов производства этой латиноамериканской страны, обогнав в первом полугодии 2020 года даже США и Бразилию.

В сообщении отмечается, что за первую половину текущего года экспорт такой продукции вырос на 22% до 563 738 тонн против 462 468 тонн в аналогичном периоде 2019 года, передаёт ПРАЙМ.

Основными направлениями поставок для этой продукции стали Россия (128 877 тонн), Бразилия (74 360 тонн), США (64 273 тонн), Парагвай (48 398 тонн), Италия (45 534 тонн), Нидерланды (37 575 тонн), — говорится в отчёте.

Кроме того, несмотря на введённые в мире в связи с пандемией коронавируса ограничения, Аргентина в первом полугодии экспортировала на 14% больше мяса и на 15% больше овощей. В самой стране карантин длится уже четыре месяца.

Как писал NEWS.ru ранее, регионы Дальнего Востока, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, смогли увеличить экспорт мяса, руд, сои, алюминия и других товаров за период с января по май 2020 года.