Россия вложит $10 млн в питание школьников на Кубе и в Никарагуа

Российские власти выделят 10 млн долларов на школьное питание на Кубе и Никарагуа в рамках продовольственной программы.
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Ранее NEWS.ru писал, что директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что местные власти и школы не обязаны организовывать питание детей в образовательных учреждениях. Чиновница предложила покупать, доставлять и готовить школьные обеды родителям, так как это их обязанность. Она считает, что это прописано в законе об образовании.
По данным Министерства просвещения РФ Жанны Садовниковой, российский школьник в среднем тратит на питание в учебном заведении порядка 113 рублей в день. В эту сумму входит завтрак и обед. Так, стоимость завтрака в школе составляет 46 рублей. Пообедать учащиеся могут за 67 рублей.
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