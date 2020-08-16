Россия вложит $10 млн в питание школьников на Кубе и в Никарагуа

https://static.news.ru/photo/52baade8-df8b-11ea-9bf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Meinke-Carstanjen/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Российские власти выделят 10 млн долларов на школьное питание на Кубе и Никарагуа в рамках продовольственной программы.

Как сообщает ТАСС, деньги поступят не напрямую. Планируется, что их вначале вложат в покупку техники для сельского хозяйства и обучения специалистов в этой сфере. Кроме того, международные специалисты научат сокращать риски, связанные со стихийными бедствиями и изменением климата. Как надеются в ООН и руководстве Кубы и Никарагуа, через повышение эффективности этой отрасли улучшится качество школьного питания.

Ранее NEWS.ru писал, что директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что местные власти и школы не обязаны организовывать питание детей в образовательных учреждениях. Чиновница предложила покупать, доставлять и готовить школьные обеды родителям, так как это их обязанность. Она считает, что это прописано в законе об образовании.

По данным Министерства просвещения РФ Жанны Садовниковой, российский школьник в среднем тратит на питание в учебном заведении порядка 113 рублей в день. В эту сумму входит завтрак и обед. Так, стоимость завтрака в школе составляет 46 рублей. Пообедать учащиеся могут за 67 рублей.