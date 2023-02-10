Россия и Китай организовали перегрузку нефти у пролива Гибралтар EADaily: Россия и Китай организовали перегрузку нефти у пролива Гибралтар

Фото: Cfoto/Global Look Press

Российские и китайские компании организовали перегрузку нефти и нефтепродуктов балтийских портов у пролива Гибралтар, чтобы оптимизировать поставки в Азию в условиях западных антироссийских санкций, передает EADaily. По данным издания, нефть перегружают на супертанкеры, три из них уже выдвинулись в Китай, еще четыре ожидают загрузки.

Как отмечает издание со ссылкой на навигационные порталы Vesselfinder и Marinetraffic, танкер Lauren II проходит Индийский океан, а Monica S и Natalina 7 отправились в обход Африки. На каждом судне помещается до 2 млн баррелей нефти. Супертанкеры загружались в нейтральных водах вблизи Алжира у пролива Гибралтар, где Китай и Россия организовали перегрузочный пункт.

В том же районе на данный момент находятся еще около пяти танкеров с нефтепродуктами, предположительно, из Приморска, Новороссийска и Санкт-Петербурга. Их перенаправили после запрета на импорт в Евросоюз, пишет издание. Россия с начала СВО планирует переориентироваться на экспорт нефти на альтернативные рынки. Основным направлением для сотрудничества становятся дружественные азиатские страны.

Энерогоэксперт Станислав Митрахович ранее объяснил, что Россия будет активно сотрудничать с Турцией в вопросах экспорта нефти из РФ. По его словам, Москве будет легко договориться с Анкарой.