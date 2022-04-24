Российские банки планируют выпуск UnionPay к середине осени

Крупные российские банки рассчитывают начать выпуск карт китайской платёжной системы UnionPay к середине осени. Сейчас такие карты оформляют в десяти банках, среди которых РСХБ, ГПБ, «Зенит», Почта Банк, «Солидарность», банк «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк, КБ «Приморье», пишут «Известия».

Абсолют Банк рассчитывает начать выпуск UnionPay в III квартале этого года. Следующим этапом станет выпуск кобейджинговых карт с платёжной системой «Мир». Условия обслуживания карт будут зависеть от тарифов, которые сложатся к этому времени.

К выпуску UnionPay готовятся Росбанк, Ак Барс Банк, «Хоум Кредит» и ряд других кредитных организаций. О выпуске карт китайской платёжной системы финансовые организации заявляли ещё в марте, но пока идёт процесс согласования.

Эксперты считают, что система UnionPay может рассматривать заявки от российских банков два-три месяца и даже задержать рассмотрение заявок на выпуск карт. Это может произойти намеренно из-за опасений вторичных санкций.

Ранее сообщалось, что китайская платёжная система UnionPay опасается сотрудничать с рядом крупных российских банков из-за риска вторичных санкций. Попавшие под ограничения «Сбер», ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие», выпускавшие такие карты или планировавшие это сделать, вынужденно отказываются от проектов.