В Volkswagen раскрыли стоимость сделки по продаже российских активов Российские активы Volkswagen продали за €125 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость продажи активов немецкой компании Volkswagen в России составила €125 млн, сообщается в полугодичном отчете компании. Согласно тексту документа, их приобрел инвестор в лице ООО «Арт Финанс», которого поддерживает дилер «Авилон». Сделка по продаже 100% долей в «Фолксваген Груп Рус» была завершена 18 мая.

Подчеркивается, что в состав концерна «Фолксваген Груп Рус» входят различные подразделения, которые также стали предметом сделки. В список дочерних обществ вошли Volkswagen Components and Services, Scania Leasing, Scania Finance и Scania Insurance.

Немецкая компания Volkswagen выпускала автомобили на территории России с 2007 года. В 2011 году концерн заключил соглашение с «Группой ГАЗ» о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на предприятии в Нижнем Новгороде. В марте 2022 года Volkswagen остановил производство в РФ.

Отмечается, что по итогам первой половины 2023 года российский авторынок показал рост. Разница с прошлогодними показателями составила 9,9%. Основная доля продаж пришлась на кроссоверы, самыми популярными из которых стали Lada Niva, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5, Chery Tiggo 8 PRO и Exeed LX.