Россельхознадзор предложил ввести обязательную маркировку ветпрепаратов

Россельхознадзор предложил сделать обязательной маркировку ветеринарных препаратов. Соответствующее обращение ведомства направлено в Минсельхоз, пишут «Известия».

Авторы инициативы считают , что это поможет снизить число контрафактной продукции и создать прослеживаемость применения препаратов.

Лекарственные препараты для ветеринарного применения в эксперимент по маркировке до настоящего времени не включены, при этом их рынок представлен более 300 производителями и ежегодный оборот составляет порядка 250 млн первичных упаковок, — говорится в обращении Россельхознадзора.

Внедрение маркировки поможет проследить движение препарата с момента его производства до поступления к конечному потребителю. Прослеживаемость рецептурно отпускаемых ветпрепаратов в Россельхознадзоре планируют начать уже в до конца года. Но это будет касаться только продуктивных животных, которые используются для получения пищевой продукции. Доля таких препаратов составляет 32,8% от оборота всех лекарств.

Письмо уже получено Минсельхозом, вопрос будет прорабатываться совместно с ведомством. Думский комитет по промышленности и торговле полагает, что маркировка ветпрепаратов не повлечет за собой существенного удорожания товаров.

Ранее участники встречи бизнес-омбудсмена Бориса Титова с московским деловым сообществом предложили установить мораторий на введение обязательной маркировки товаров, если их розничная цена составляет менее 1000 рублей.