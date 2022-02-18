Минпромторг попросили отказаться от обязательной маркировки товаров

Участники встречи бизнес-омбудсмена Бориса Титова с московским деловым сообществом предложили установить мораторий на введение маркировки, если розничная цена основного товара составляет менее 1000 рублей. Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru, обязательность маркировки таких товаров и услуг, как общепит и товары для творчества, приведёт к росту цен и уходу предпринимателей в тень.

Игроки отрасли неоднократно предупреждали, что маркировка продовольственных товаров, которая станет обязательной с 1 сентября 2022 года, окажется непосильной для общепита. По словам основателя ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова, с введением маркировки поварам придётся сканировать весь товар и принимать его независимо от корректности работы сканеров, и в случае каких-либо ошибок нарушителями станут 95% участников ресторанного рынка. Сами же рестораны будут не заинтересованы покупать товар официально.

Председатель совета директоров АО «Планета увлечений» Борис Кац также заявил, что маркировка осложнит работу компаний, торгующих товарами для творчества. По его словам, стоимость маркировки единицы товара составит 75 рублей, однако 80% этого товара стоят меньше 150 рублей, и в случае введения маркировки следует говорить о росте цены минимум в полтора раза.

Омбудсмен Борис Титов также признал, что система маркировки помогает бороться с контрафактом, но в случае непродуманных решений может оказаться препятствием. Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева, в свою очередь, пообещала представить консолидированную позицию столичного бизнеса по этому вопросу.

Надеюсь, что в диалоге с Минпромторгом мы сумеем найти разумный баланс, — заявил Титов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее рестораторы отказались отвечать за нарушения правил маркировки товаров. Предприниматели утверждают, что в небольших ресторанах и кафе сканировать штрихкод с каждой единицы закупаемого товара и сравнивать полученные данные с информацией из универсального передаточного документа физически невозможно.