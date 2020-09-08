«Роснефть» возобновит проект ВНХК в Находке, если получит налоговые льготы

https://static.news.ru/photo/1d1dd13c-f1de-11ea-905d-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/rosneftru

«Роснефть» может вернуться к проекту нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК) при условии предоставления кабмином налоговых льгот. По словам главы компании Игоря Сечина, необходим такой фискальный режим, который обеспечит рентабельность проекта и возвратность на вложенные средства.

Сечин отметил, что реализация проекта позволит создать около 100 тысяч новых рабочих мест и стабилизировать топливный рынок региона. Для этого необходим стабильный налоговый режим, который даст возможность планировать экономику ВНХК как минимум на 30 лет.

По поручению президента Владимира Путина правительство возобновило обсуждение возможных параметров проекта ВНХК. В «Роснефти» отметили, что он технически сложен и капиталоёмок, для его реализации может потребоваться привлечение стратегического партнёра. Затраты оцениваются в 1,5 трлн рублей, сообщают «Ведомости».

Проект предполагает строительство двух очередей мощностью 12 млн тонн в год по нефти и 3,4 млн тонн по нефтехимическому сырью, морского порта с терминалами для нефти и продуктов нефтегазохимии, а также инфраструктурных объектов — железнодорожной ветки и электростанции. «Роснефть» пыталась реализовать его в течение 10 лет, но в 2019 году вычеркнула из инвестпрограммы, признав нерентабельным.

Ранее NEWS.ru писал, что «Роснефть» обратилась в правительство с предложением изменить регулирование цен на бензин, чтобы снизить свои убытки во время пандемии. Инициатива по демпферу касается двух моментов. Во-первых, компания предлагает использовать при расчёте объёма выплат не условную цену, а реальные биржевые котировки. Во-вторых, ввести возможность обнуления демпфера, если реальные внутренние цены на топливо станут на 10% ниже условной.