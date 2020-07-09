Роскачество составило рейтинг смартфонов

https://static.news.ru/photo/f6a5bf68-c1a6-11ea-9ce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В I квартале 2020 года средний чек покупки смартфона снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а покупатели чаще стали выбирать более бюджетные модели телефоном до 20 тысяч рублей.

Об этом говорится в исследовании Роскачества.

Согласно данным исследования, средняя цена смартфона в России этой весной составила 18 274 рубля, так как россияне предпочитают покупать проверенные и дешевеющие год к году модели нежели новинки.

Возможно, стоимость гаджетов увеличится к концу года на 10-15%, однако, если это произойдёт, то аналитики прогнозируют смещение потребительского спроса в сторону более бюджетных брендов, — приводит Роскачество слова гендиректора Price.ru Елены Суховей.

Она также отметила, что средняя цена смартфона не превысит 20 тысяч рублей.

Аналитики отмечают, что из-за пандемии коронавирусной инфекции россияне пересмотрели своё отношение к выбору техники: 42,6% респондентов отложили покупку гаджетов на более позднее время, четверть опрошенных стали выбирать технику по соотношению цены и качества.

Так, согласно исследованию Роскачества, самыми продаваемыми телефонами во время ограничений стали гаджеты фирмы Xiaomi. В мае продажи телефонов обогнали своих ближайших конкурентов: Samsung — в 1,7 раза, Honor — в 2,7 раза и Apple — в 7,8 раз.

Самой популярной моделью стал Xiaomi Redmi Note 9S, 64GB.

Также среди бюджетных телефоном самым быстрорастущим стал бренд Realme — рост составил 3562% по сравнению с прошлой весной.

Кроме того, эксперты посчитали телефон Huawei P40 Lite «сильным конкурентом» других бюджетных смартфонов.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне потратили часть средств, которые были выплачены на поддержку семей с детьми, на покупку новых смартфонов. По словам ретейлеров, в первые дни июня и июля продажи телефонов стоимостью до 10 тысяч рублей выросли на 48%.