Роскачество составило рейтинг смартфонов

В I квартале 2020 года средний чек покупки смартфона снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а покупатели чаще стали выбирать более бюджетные модели телефоном до 20 тысяч рублей.
Об этом говорится в исследовании Роскачества.
Согласно данным исследования, средняя цена смартфона в России этой весной составила 18 274 рубля, так как россияне предпочитают покупать проверенные и дешевеющие год к году модели нежели новинки.
Возможно, стоимость гаджетов увеличится к концу года на 10-15%, однако, если это произойдёт, то аналитики прогнозируют смещение потребительского спроса в сторону более бюджетных брендов, — приводит Роскачество слова гендиректора Price.ru Елены Суховей.
Она также отметила, что средняя цена смартфона не превысит 20 тысяч рублей.
Аналитики отмечают, что из-за пандемии коронавирусной инфекции россияне пересмотрели своё отношение к выбору техники: 42,6% респондентов отложили покупку гаджетов на более позднее время, четверть опрошенных стали выбирать технику по соотношению цены и качества.
Так, согласно исследованию Роскачества, самыми продаваемыми телефонами во время ограничений стали гаджеты фирмы Xiaomi. В мае продажи телефонов обогнали своих ближайших конкурентов: Samsung — в 1,7 раза, Honor — в 2,7 раза и Apple — в 7,8 раз.
Самой популярной моделью стал Xiaomi Redmi Note 9S, 64GB.
Также среди бюджетных телефоном самым быстрорастущим стал бренд Realme — рост составил 3562% по сравнению с прошлой весной.
Кроме того, эксперты посчитали телефон Huawei P40 Lite «сильным конкурентом» других бюджетных смартфонов.
Как ранее писал NEWS.ru, россияне потратили часть средств, которые были выплачены на поддержку семей с детьми, на покупку новых смартфонов. По словам ретейлеров, в первые дни июня и июля продажи телефонов стоимостью до 10 тысяч рублей выросли на 48%.
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