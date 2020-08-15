Росавтодор получил более 6 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

https://static.news.ru/photo/bd2928e0-dee5-11ea-a0d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство предоставило Росавтодору из резервного фонда свыше 6 млрд рублей на ремонт и модернизацию дорог в регионах.

Согласно распоряжению, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, на эти средства в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (предоставлено 4,846 млрд рублей) и госпрограммы «Развитие транспортной системы до 2020 года» (предоставлено 1,2 млрд рублей) улучшат около 300 км трасс регионального, межмуниципального и местного значения.

Также Росавтодор должен в течение месяца заключить соглашения с российскими субъектами о предоставлении данных денежных средств и проследить за их использованием.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-служба правительства России сообщила о планах российских властей потратить несколько миллиардов рублей на строительство, ремонт и реконструкцию мостов, путепроводов и дорог. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подчеркнул, что это позволит ускорить реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В планах властей потратить около 43 миллиардов рублей.