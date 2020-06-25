Росавиация предложила возобновить международные перелёты со стран СНГ

https://static.news.ru/photo/32dfcd8a-b69d-11ea-9315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил российским властям приступить к поэтапному возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ. Полёты в дальнее зарубежье планируется открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

При этом источники в отрасли авиаперевозок говорят, что открытие сообщения со странами СНГ не скажется существенно на доходах авиакомпаний, лето для них всё равно будет убыточным. Наиболее перспективными направлениями ближнего зарубежья эксперты считают Узбекистан и Таджикистан, так как в России проживает много трудовых мигрантов из этих стран, пишет «Коммерсант». Туристическая Грузия с 2008 года не входит в СНГ, и прямое авиасообщение между Россией и Грузией с лета 2019 года остановлено.

Как подчеркнул один из представителей отрасли, обращение Нерадько к правительству вряд ли приведёт к моментальному эффекту, так как в Росавиации не могут приниматься решение об открытии авиасообщения.

В данном случае обращение Александра Нерадько похоже на формальность — он отвечает за авиацию, поэтому должен был так или иначе представить правительству какую-то позицию, — считает один из опрошенных изданием экспертов.

Специалисты отмечают, что в текущей ситуации логичнее выглядело бы возобновление полётов в Европу, так как заболеваемость коронавирусом там существенно снизилась. Однако, нет никакой уверенности в том, что европейские страны в ближайшее время будут согласны принимать туристов из России, которая на данный момент остаётся одним из лидеров по числу заражённых.

Центры принятия решений об открытии международного авиасообщения в этом году будут находиться за пределами страны, — резюмировал глава Infomost Борис Рыбак.

Он также отметил, что международное сообщение с Россией, вероятно, будет закрыто до конца лета или даже на более длительный срок.

Как писал NEWS.ru ранее, посол Турции в РФ Мехмет Самсар сообщил, что Анкара предложила восстановить авиасообщение с Москвой с 15 июля 2020 года.