Росавиация предложила возобновить международные перелёты со стран СНГ

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил российским властям приступить к поэтапному возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ. Полёты в дальнее зарубежье планируется открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.
При этом источники в отрасли авиаперевозок говорят, что открытие сообщения со странами СНГ не скажется существенно на доходах авиакомпаний, лето для них всё равно будет убыточным. Наиболее перспективными направлениями ближнего зарубежья эксперты считают Узбекистан и Таджикистан, так как в России проживает много трудовых мигрантов из этих стран,
Как подчеркнул один из представителей отрасли, обращение Нерадько к правительству вряд ли приведёт к моментальному эффекту, так как в Росавиации не могут приниматься решение об открытии авиасообщения.
В данном случае обращение Александра Нерадько похоже на формальность — он отвечает за авиацию, поэтому должен был так или иначе представить правительству какую-то позицию, — считает один из опрошенных изданием экспертов.
Специалисты отмечают, что в текущей ситуации логичнее выглядело бы возобновление полётов в Европу, так как заболеваемость коронавирусом там существенно снизилась. Однако, нет никакой уверенности в том, что европейские страны в ближайшее время будут согласны принимать туристов из России, которая на данный момент остаётся одним из лидеров по числу заражённых.
Центры принятия решений об открытии международного авиасообщения в этом году будут находиться за пределами страны, — резюмировал глава Infomost Борис Рыбак.
Он также отметил, что международное сообщение с Россией, вероятно, будет закрыто до конца лета или даже на более длительный срок.
Как писал NEWS.ru ранее, посол Турции в РФ Мехмет Самсар сообщил, что Анкара предложила восстановить авиасообщение с Москвой с 15 июля 2020 года.
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