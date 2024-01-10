Ретейлер раскритиковал идею социальных полок с бесплатными продуктами Ретейлер Потапенко: магазинам придется платить налоги за бесплатные продукты

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Идея создания в российских магазинах социальных полок с бесплатными товарами, у которых истекает срок годности, нежизнеспособна, считает ретейлер Дмитрий Потапенко. В беседе с НСН он пояснил, что эта мера не освободит магазины от обязанности платить налоги.

Ранее депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили обязать торговые сети создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. По мнению авторов инициативы, это позволит социально незащищенным гражданам бесплатно получать доступ к товарам.

Почему мы обязываем ретейлера, а не производителя работать с товаром с истекающим сроком годности? Товар принадлежит производителю. <...> Можно хоть полки создавать, хоть магазины. Но ключевой вопрос — кто будет платить налоги? Товар ведь будет в конечном итоге реализован, — подчеркнул Потапенко.

Он высказал мнение, что подобная инициатива, скорее всего, носит популистский характер и служит для поднятия рейтинга партии в рамках предстоящих президентских выборов.

Ранее генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что цена 110 рублей за десяток яиц в России является абсолютно нормальной и справедливой. По ее словам, отпускная цена яиц у производителей составляет около 95 рублей, все остальное — это собственные расходы розничных сетей и торговая наценка.