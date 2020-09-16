Решетников оценил ситуацию на российском рынке труда

https://static.news.ru/photo/32f51670-f81c-11ea-8a2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ситуация на российском рынке труда остаётся непростой.

По его словам, на текущий момент 3,7 миллиона человек являются официально безработными. При этом темпы роста официальной безработицы замедляются.

За последние недели прирост чуть больше 3 тысяч, что в общем говорит о стабилизации ситуации, — отметил Решетников, представляя на заседании правительства обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.

Он считает, что ситуация в следующем году улучшится.

В среднем за год уровень безработицы составит 5,2%, а к концу года опустится чуть ниже 5% — то есть фактически вернется на некий «естественный» уровень, — цитирует РИА Новости слова министра.

Ранее правительство одобрило выделение Роструду средств на предоставление субъектам страны субвенций на социальные выплаты безработным.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин усомнился в реальном росте безработицы. Он отметил, что благодаря повышению выплат безработным на биржу труда пришли те, кто уже давно не работал.