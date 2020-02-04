https://static.news.ru/photo/303e3964-4725-11ea-ab17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Белорусский оператор магистрального нефтепровода (МН) «Дружба» — ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — начал ремонт на белорусском участке нефтепровода, чтобы синхронизировать его с экстренными ремонтными работами на российской территории.

В связи с тем, что на линейной части нефтепровода «Дружба» на территории России возникла проблема, требующая экстренного решения, белорусской стороной было принято решение синхронизировать ремонтные работы на своём участке, чтобы не создавать дополнительных приостановок транзита нефти, — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Как писал NEWS.ru, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о начале проведения ремонтных работ на участках и станциях МН «Дружба». Они продлятся до 7 февраля 2020 года. На сегодняшний день также продолжаются работы на линейной части магистральных нефтепроводов Унеча — Мозырь и Мозырь — Брест. Исходя из степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов на местности принято решение о снижении режима перекачки на МН Мозырь — Брест с частичным выводом отдельных участков нефтепровода.