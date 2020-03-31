В условиях повышенного спроса на доставку продуктов в связи с распространением коронавируса X5 Retail Group запустила в Москве доставку из торговой сети «Пятёрочка».
Торговая сеть «Пятёрочка» объявляет об ускоренном развитии пилота сервиса доставки на базе магазинов сети в Москве — «Доставка. Пятёрочка», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что в дальнейшем планируется распространить услугу доставки и на другие регионы России.
В апреле сервис будет доступен во всех районах Москвы.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-служба Wildberries сообщила о намерениях крупных ретейлеров и служб доставки. Они планируют ввести единые правила безопасности в связи с пандемией коронавируса.
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