https://static.news.ru/photo/abcb6fe0-7333-11ea-822f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В условиях повышенного спроса на доставку продуктов в связи с распространением коронавируса X5 Retail Group запустила в Москве доставку из торговой сети «Пятёрочка».

Торговая сеть «Пятёрочка» объявляет об ускоренном развитии пилота сервиса доставки на базе магазинов сети в Москве — «Доставка. Пятёрочка», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в дальнейшем планируется распространить услугу доставки и на другие регионы России.

В апреле сервис будет доступен во всех районах Москвы.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-служба Wildberries сообщила о намерениях крупных ретейлеров и служб доставки. Они планируют ввести единые правила безопасности в связи с пандемией коронавируса.