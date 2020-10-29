Путин заявил об эффективном сотрудничестве РФ и США в сфере энергетики

https://static.news.ru/photo/06b07b02-19f7-11eb-8a2d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия и США эффективно сотрудничают в сфере энергетики. В частности, продуктивная совместная работа касается нефтяного рынка. Об этом на форуме «Россия зовёт!» сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, государства успешно работают вместе над стабилизацией энергетических рынков. Путин рассказал, что он, его американский коллега Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд вели переговоры по этому вопросу в трёхстороннем плане. И, как сказал Путин, лично глава Белого дома принял в стабилизации активное и эффективное участие.

Таким образом, президент Трамп, безусловно, поддержал своих нефтедобытчиков, поддержал отрасль, мы стабилизировали цены, нам удалось это сделать совместно. Это тоже, конечно, говорит о том, что в тех ситуациях, когда мы можем объединить усилия, мы действуем достаточно эффективно, — подчеркнул президент России.

Как ранее передавал NEWS.ru, западные партнёры действуют неконкурентно по отношению к «Газпрому», заявил Путин.

По словам главы государства, поставки российского газа на экспорт обеспечивают безубыточность работы «Газпрома». Кроме того, они создают условия для газификации внутри страны.