Путин заявил, что Запад вставляет палки в колёса «Газпрому»

https://static.news.ru/photo/5cb06a62-19ed-11eb-bfd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/facebook.com

Западные партнёры действуют неконкурентно по отношению к «Газпрому». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, поставки российского газа на экспорт обеспечивают безубыточность работы «Газпрома». Кроме того, они создают условия для газификации внутри страны.

Они не только обеспечивают конкурентоспособность, дополнительные элементы конкурентоспособности для нашей экономики, с чем наши европейские партнёры не всегда согласны и стараются нам там всякие палки в колёса вставлять, на мой взгляд, абсолютно необоснованные, — сказал президент, выступая на форуме «Россия зовёт!».

Путин подчеркнул, что поставки газа за рубеж — «наше естественное конкурентное преимущество». Ограничивать его «несправедливо и абсолютно нерыночно».

Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил, что Трансадриатический газопровод (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, мог бы сотрудничать с проектами российского «Газпрома», однако европейцы не позволяют это сделать.

Вся мощность газопровода в 10 млрд кубометров забронирована на много лет вперёд под азербайджанские поставки. По словам Константина Симонова, в Европе считают, что российский газ нужно «убрать», писал NEWS.ru.