Симонов: Европа противится партнёрству TAP и «Газпрома»

https://static.news.ru/photo/ce1b476e-14ff-11eb-8256-fa163e074e61_660.jpg Фото: tap-ag.com

Россия не может сопротивляться диверсификации газовых поставок в Европу и не должна этого делать. Об этом NEWS.ru заявил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Европа вправе искать других поставщиков. Проблема заключается в том, что диверсификация превратилась в дискриминацию, — сказал Симонов в беседе с NEWS.ru в рамках XIII Евразийского экономического форума в Вероне.

Трансадриатический газопровод (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, мог бы сотрудничать с проектами российского «Газпрома» , однако европейцы не позволяют это сделать, считает эксперт. Вся мощность газопровода в 10 млрд кубометров забронирована на много лет вперёд под азербайджанские поставки.

По словам Константина Симонова, в Европе считают, что российский газ нужно «убрать».