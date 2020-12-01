Путин: предприятия нефтегазохимии получат государственную поддержку

https://static.news.ru/photo/5ded9682-33df-11eb-a203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию нефтегазохимической отрасли заявил, что у отечественных предприятий в этом секторе экономики есть огромный потенциал для роста и перспективы занять ниши на глобальном рынке.

Глава государства отметил, что нефтегазохимия в РФ показывает хорошие результаты. По мнению президента, число проектов в этой отрасли будет расти.

Путин призвал активнее продвигать отечественную продукцию нефтегазохимических компаний на внутренних и внешних рынках. Для этого власти страны намерены реализовать масштабные проекты с объёмом инвестиций около 5 трлн рублей. Президент пообещал, что государство окажет всестороннюю поддержку предприятиям нефтегазохимии.

Путин упомянул, что два крупнейших проекта реализуются уже сейчас. Это Амурский газоперерабатывающий завод и комплекс по переработке этансодержащего газа в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Всего, кстати говоря, у нас таких 14 проектов, и на этих объектах в будущем должно быть сформировано порядка 17 тысяч высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Отмечу, что такие крупные проекты с высоким мультипликативным эффектом в целом важны для национальной экономики, — цитирует президента РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, в ходе совещания Путин также призвал к наращиванию повторного использования пластика, в том числе и к увеличению доли вторичного сырья в составе товаров и упаковки.