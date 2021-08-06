Путин поручил запустить программу льготной ипотеки для частных домов

Президент России Владимир Путин поручил запустить программу льготной ипотеки на строительство типовых частных домов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Соответствующее поручение
Ранее сообщалось, что по итогам второго квартала 2021 года спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в России увеличился на 10% по сравнению с показателем первого квартала. Причиной такой тенденции эксперты называют введённые меры господдержки, в частности, льготные ипотечные программы.
Также сообщалось, что льготную ипотеку для семей с детьми расширят на строительство жилых домов. По предварительным данным, ею смогут воспользоваться 20 тысяч российских семей. Общая сумма субсидий составит около 79 млрд рублей. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительные работы здания по договору или только цены на строительство дома, если у заёмщика уже есть участок земли.