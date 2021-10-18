16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Путин поручил принять поправки для льготного ведения бизнеса на Курилах

17:02, 18 октября 2021
Путин поручил принять поправки для льготного ведения бизнеса на Курилах Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с правительством Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки, которые касаются льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих осуществление деятельности новыми организациями, создаваемыми на Курилах, с применением следующих особых условий, — говорится в списке поручений по итогам пленарного заседания ВЭФ, который состоялся 3 сентября.

Перечислены следующие условия: организации не признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций, применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет, а также применяется режим свободной таможенной зоны.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что позиция России по Курильским островам не изменится. Страна сохранит суверенитет над островами навсегда. По её словам, «позиция России открытая, понятная». Она не изменится «ни завтра, ни через год, ни через 10 лет».

При этом она добавила, что Россия заинтересована в том, чтобы выстраивать с Японией добрососедские отношения. Москва настроена на диалог с Токио, отметила Матвиенко.

Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом страна ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года. Токио объявил возвращение этих территорий условием мирного договора с Россией после Второй мировой войны. В итоге документ не был подписан.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео