Путин поручил принять поправки для льготного ведения бизнеса на Курилах

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с правительством Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки, которые касаются льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих осуществление деятельности новыми организациями, создаваемыми на Курилах, с применением следующих особых условий, — говорится в списке поручений по итогам пленарного заседания ВЭФ, который состоялся 3 сентября.

Перечислены следующие условия: организации не признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций, применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет, а также применяется режим свободной таможенной зоны.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что позиция России по Курильским островам не изменится. Страна сохранит суверенитет над островами навсегда. По её словам, «позиция России открытая, понятная». Она не изменится «ни завтра, ни через год, ни через 10 лет».

При этом она добавила, что Россия заинтересована в том, чтобы выстраивать с Японией добрососедские отношения. Москва настроена на диалог с Токио, отметила Матвиенко.

Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом страна ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года. Токио объявил возвращение этих территорий условием мирного договора с Россией после Второй мировой войны. В итоге документ не был подписан.