Путин: падение экономики РФ в этом году будет меньше, чем у других стран

https://static.news.ru/photo/15765bea-e147-11ea-8c51-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская экономика в нынешнем году снизится гораздо меньше, чем у других государств, в том числе европейских. Так считает президент России Владимир Путин.

Об этом он заявил в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

У нас, судя по всему, сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года, — приводит слова Путина ТАСС.

Как отметил российский лидер, он затронул данный вопрос из-за ограничений нефтедобычи согласно договорённостям с ОПЕК+. При этом Путин уверен, что рано или поздно эта ситуация пройдёт и «мировая экономика будет расти, и российская будет расти». Президент также добавил, что впоследствии нужно будет ответить на вызов, связанный с ростом мировой экономики.

После этого глава страны попросил Сечина рассказать о работе на перспективу по реализации планов развития «Роснефти», в том числе геологоразведки.

Страны ОПЕК+ в июле в рамках сделки сократили добычу нефти на 9,2 миллиона баррелей в сутки (на 95%). Таким образом, страны альянса недовыполнили соглашение на 0,5 миллиона баррелей в сутки. В июне страны выполнили сделку на 112% от плана благодаря добровольному сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах и Кувейте.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) со 175-летием.