Путин не стал делать прогноз по курсу доллара в случае победы Байдена в США

https://static.news.ru/photo/a88c6fda-19ed-11eb-ada1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Preston Ehrler/Global Look Press

Президент России Владимир Путин затруднился дать прогноз, как изменится курс доллара, если на выборах главы государства в США победит Джо Байден. Вопрос главе государства был задан на форуме «Россия зовёт!».

Что касается того, что произойдёт с долларом после возможной победы господина Байдена, нам трудно сейчас об этом судить, — сообщил Путин.

Он добавил, что в случае победы демократов в США могут реализовывать «очень выигрышные» социальные проекты. Но как они повлияют на бюджет страны и на экономику в целом, сказать сложно.

При этом Путин отметил, что если у власти в США останется команда Дональда Трампа, предсказуемость становится выше, поскольку сохранится прежняя линия развития.

Как писал NEWS.ru, помощник президента РФ, экономист Максим Орешкин заявил, что российская национальная валюта может отыграть часть потерь в будущем, как это произошло после весеннего ослабления рубля. По словам чиновника, курс рубля может колебаться в ту или иную сторону под воздействием временных факторов.

По прогнозу Министерства экономического развития РФ, российская валюта укрепится до 71,2 рубля за доллар в текущем году. В 2021 году средний курс прогнозируется на уровне 72,4 рубля за доллар, в 2022-м — 73,1 рубля за доллар, в 2023-м — 73,8 рубля за доллар.