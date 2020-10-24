Орешкин спрогнозировал укрепление курса рубля

https://static.news.ru/photo/fc0eca00-16c2-11eb-b056-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская национальная валюта может отыграть часть потерь в будущем, как это произошло после весеннего ослабления рубля.

Такую точку зрения в эфире телеканала «Россия 1» высказал помощник президента РФ, экономист Максим Орешкин. По словам чиновника, курс рубля может колебаться в ту или иную сторону под воздействием временных факторов.

Зачастую действуют какие-то временные факторы, рассуждения о санкциях, общее отношение к риску на глобальных рынках, но мы видим, что периоды ослабления всегда сменяются периодами укрепления, мы видели это и весной этого года, когда был резкий всплеск курса — значительную часть потерь рубль потом отыграл. Такой сценарий вероятен и сейчас, — сказал Орешкин.

По прогнозу Министерства экономического развития РФ, российская валюта укрепится до 71,2 рубля за доллар в текущем году. В 2021 году средний курс прогнозируется на уровне 72,4 рубля за доллар, в 2022-м — 73,1 рубля за доллар, в 2023-м — 73,8 рубля за доллар.

Орешкин также заметил, что денежно-кредитная политика государства должна обеспечивать уровень инфляции в 4%, при этом сейчас этот показатель равен 3,7%.

Сам Центральный банк говорит, что в его прогнозе более вероятный сценарий инфляции ниже 4%, это означает, что спроса в экономике не хватает и здесь требуются действия для того, чтобы этот спрос в нужном объёме обеспечить, — считает экономист.

Ранее, как передавал NEWS.ru, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью американским СМИ заявил, что падение курса рубля на 20% — «это круто». По словам министра, такое положение дел даёт преимущество российским компаниям, не зависящим от импорта.