«Проедят»: в Союзе пенсионеров рассказали о судьбе «путинских выплат»

Разовую выплату в 10 тысяч рублей пожилые граждане РФ, скорее всего, «проедят» или потратят на квартплату, рассказала NEWS.ru заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России Людмила Пискунова. Она отметила, что старикам «надо не подачки давать, а сделать нормальную пенсию».

Возможности для этого есть. У нас огромные ресурсы в нашей стране, от которых народу ничего не достаётся пока. Ну да, на месяц 10 тысяч сделают погоду, а потом жизнь продолжится. <...> Ну что можно купить на 10 тысяч рублей? Это $150. Я думаю, что у кого-то есть задолженность по квартплате, кто-то квартплату оплатит. Она у нас не слабая, в некоторых регионах немного не дотягивает до 10 тысяч, — добавила Пискунова.

По её словам, если пенсия превышает 20 тысяч рублей, то человек может и «отложить» обещанные 10 тысяч, а если пенсия 12–14 тысяч рублей, то выплату старики, скорее всего, потратят на заготовки продуктов на зиму — на закрутки. Пискунова также обратила внимание на неправильный рацион пожилых граждан.

Один из провоцирующих факторов сердечно-сосудистых заболеваний — это неправильное питание. Использование быстрых углеводов, соли — дешёвых продуктов, которые быстро усваиваются. Но они же и вредят организму. Это недостаток клетчатки, мясных и белковых продуктов. Думаю, что они эти деньги просто проедят, — подчеркнула собеседница.

Разовую выплату 10 тысяч рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, отправят уже в конце следующей недели (30 августа — 4 сентября). Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Также стало известно, что к этому сроку деньги выплатят 30,7 млн человек. Ещё 12,7 млн пенсионеров, которым приходит пенсия с доставкой на дом, получат деньги 3 сентября одновременно с обычной выплатой.

22 августа Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва. 24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.

После этого КПРФ обвинила «Единую Россию» в подкупе избирателей. Члены партии подали иск в Верховный суд с требованием снять с выборов федеральный список ЕР из-за этих выплат. В партии власти считают, что оснований для снятия с выборов нет.