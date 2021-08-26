Стало известно, когда пенсионеры получат 10 тысяч

Разовую выплату в 10 тысяч рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, отравят уже в конце следующей недели (30 августа — 4 сентября). Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день, те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели, — сообщил он.

К этому сроку деньги выплатят 30,7 млн человек. Ещё 12,7 млн пенсионеров, которые получают пенсию с доставкой на дом, получат деньги 3 сентября одновременно с обычной пенсией.

22 августа Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.

После этого КПРФ обвинила «Единую Россию» в подкупе избирателей. Члены партии подали иск в Верховный суд с требовнаием снять с выборов федеральный список ЕР из-за этих выплат. В партии власти считают, что оснований для снятия с выборов нет.