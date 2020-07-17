Стоимость газа для населения с 1 августа вырастет на 3%. Действующие тарифы будут проиндексированы, хотя во властных структурах шли разговоры о возможности оставить цены без изменений. Пандемия коронавируса ударила по доходам россиян, какая уж тут индексация. Однако это предложение так и осталось на уровне идеи. Эксперты отмечают, что правительство решило не менять традиционную политику, поскольку непонятно, как компенсировать выпадающие доходы газовых компаний. По кому повышение цен ударит больнее всего — в материале NEWS.ru.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России издала приказ, в котором утвердила оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами и предназначенный для последующей реализации населению. Из документа следует, что тарифы на голубое топливо вырастут на 3%.

Пусть никого не вводит в заблуждение слово «оптовый», повышение в итоге доберётся и до кошельков простых россиян. Как отмечается в документе, оптовая стоимость, утверждённая настоящим приказом, учитывается при формировании розничных цен на поставляемый населению газ.

В прошлом году тарифы на газ были проиндексированы на 1,4%. Там также учитывалось увеличение НДС с января 2019 года с 18% до 20%. В 2018-м цены на голубое топливо выросли на 3,4%.

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин объяснил предстоящую индексацию цен тем, что инфляция увеличивает издержки производителей газа.

Компании, которые работают на данном рынке, находятся в общем экономическом поле и также испытывают рост цен на то, что необходимо для обеспечения их деятельности — инфляция на средства производства, сырьё, зарплаты. Все компании, в том числе производители газа, сталкиваются с увеличением себестоимости своей продукции. В данной ситуации рост в пределах темпов инфляции является принятой тарифной политикой, — отметил замминистра.

Индексация тарифов на природные ресурсы происходит ежегодно, что оправданно ростом инфляции, соглашается генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Уровень инфляции у нас в последние годы не превышает 4%, и тарифы индексируются ниже этого порога. Ведь у производителей ресурсов также растут затраты, увеличивается объём инвестиций в развитие инфраструктуры, вкладываются средства в капитальное строительство новых сетей и ремонт имеющихся. Сергей Минко генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии»

Помимо тарифов для населения предполагается и индексация цен для промышленности. Приказ об этом пока не появился, однако решение принято, сообщили «Интерфаксу» в ФАС.

Могли и отменить

Обычно цены на газ индексируются с 1 июля, и в этом году повышение предполагалось провести в те же сроки — проект соответствующего приказа ФАС был опубликован ещё в начале апреля. Однако необходимость такого шага оказалась под вопросом.

Stefan Sauer/Global Look Press

Сама антимонопольная служба весной предложила временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для потребителей и направила в правительство РФ соответствующее письмо. В ФАС пояснили, что предложение о повышении цен было подготовлено на основании данных прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, однако эпидемия изменила текущий расклад.

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения, — сообщили в ведомстве.

В конце июня глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что идут последние совещания по вопросу индексации, при этом вероятность её сохранения высока. Он пояснил, что повышение цен уже заложено и в прогнозе социально-экономического развития, и в бюджете в виде отчислений по налогам.

В итоге менять традиционный подход, даже на фоне небывалой эпидемии коронавируса, власти не стали.

Политика правительства в отношении инфраструктурных отраслей в последнее годы сводится к тому, что тарифы индексируются в пределах инфляции, отметил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. Это проводится для того, чтобы компенсировать обесценение денег в силу инфляции.

Принципиальные решения по индексации цен на газ, так же как и на электроэнергию, коммунальные услуги, принимались ещё в прошлом году. С 1 июля уже произошла индексация по другим коммунальным сферам, и оставить без изменений только тарифы на газ было бы странно. Плюс мы понимаем, что для принятия решения о заморозке цен нужно иметь источник компенсации, иначе будет подорвано доверие к проводимой властями тарифной политике. Без повышения цен газовые компании могли бы претендовать на компенсацию убытков, например из бюджета, у которого сейчас тоже лишних денег нет. Илья Долматов директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ

Директор института пояснил, что государство в этом случае учитывало в том числе свои интересы, понимая, что дополнительных средств у него нет. При этом индексация на 3% не завышенная и вполне соответствует уровню инфляции, считает эксперт.

Сохранение индексации цен на газ могла лоббировать компания «Газпром», которая столкнулась со сложностями на внешних рынках после падения цен в Европе, предполагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Если раньше «Газпром» говорил, что российский рынок — это социальная нагрузка, а основная прибыль идёт с внешних рынков, то сейчас всё наоборот. Цены на внутреннем рынке чуть ли не выше европейских, а если вычесть экспортную пошлину и стоимость доставки, то внутри России компания сейчас получает гораздо больше денег, чем за рубежом. И конечно, «Газпром» хотел бы получить ещё больше средств после индексации. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

По мнению эксперта, отсутствие индексации не привело бы к критической ситуации для «Газпрома». Вместе с тем газовый монополист мог аргументировать необходимость повышения тарифов тем, что он как гарантирующий поставщик газа для большинства регионов России обязан держать в резерве огромные мощности на случай резкого роста потребления голубого топлива, например холодной зимой, предположил эксперт.

В нынешних экономических условиях компенсация потерь России на газовом рынке может быть обеспечена за счёт индексации оптовых цен на газ для населения и для промышленности, соглашается персональный брокер QBF Игорь Владыка.

Текущую ситуацию на мировом газовом рынке можно охарактеризовать как сильнейшее снижение спроса. Рекордное падение обусловлено последствиями воздействия COVID-19, который оказал давление на снижение деловой активности по всему миру. Сокращение потребления природного газа ожидается в большинстве секторов экономики и в большинстве регионов мира. Игорь Владыка персональный брокер QBF персональный брокер QBF

По мнению эксперта, до начала зимы, когда стоимость газа в Европе традиционно растёт, не стоит ждать цен выше $100 за тысячу кубометров. Для «Газпрома» это означает либо продолжение падения доли газового рынка Европы, либо необходимость резкого снижения цен на газ, отметил специалист.

В «Газпроме» не ответили оперативно на запрос NEWS.ru о позиции компании относительно индексации оптовых цен на газ. В ФАС также не ответили на запрос.

Дорогое отопление

Тарифы на газ вместе с электроэнергией и ЖКХ не только следуют за инфляцией, но и сами подталкивают её вперёд. Впрочем, как отмечает Илья Долматов, это далеко не главный фактор повышения потребительских цен. По его словам, вклад роста тарифов естественных монополий в общую инфляцию составляет не более 10%. Эксперименты 2014 года показали, что если мы замораживаем тарифы, инфляция всё равно продолжает расти, отметил специалист.

Игорь Иванко/АГН «Москва»

Для населения повышение тарифов на газ означает дополнительные расходы в довольно непростое время. Особенно это касается тех, кто использует голубое топливо не только для приготовления пищи. Для жителей частных домов это ещё и источник тепла.

Эксперты отмечают, что вместо заморозки цен на газ для всех россиян власти предпочитают политику субсидирования самых бедных слоёв населения.

Логика государства заключается в том, что если рост тарифов сильно бьёт по карману и человек становится малоимущим, то ему правительство просто компенсирует дополнительные затраты — выделяет субсидии. Таким образом власти пытаются компенсировать социальными выплатами повышение цен на газ, — пояснил Игорь Юшков.

Илья Долматов отмечает, что в правительстве уже звучало предложение снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи с текущих 22% до 15%.

Это разумная идея, и в этом случае те, у кого расходы на ЖКУ слишком высокие, могли бы претендовать на субсидии от государства. Нужно идти по пути адресной поддержки, но это тоже потребует денег из бюджета. Готово ли правительство эти деньги выделять? — задаётся вопросом эксперт.

Никого не может радовать рост цен на газ, однако индексация на 3% невелика, успокаивает Сергей Минко. По его словам, сложности сейчас испытывают все — и граждане, и предприятия. Остаётся надеяться, что этот период быстро закончится и экономика начнёт восстановление, подытожил эксперт.