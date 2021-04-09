Прибалтика впервые полностью отказалась от российского электричества

https://static.news.ru/photo/f71ba86a-9b38-11eb-9113-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Страны Балтии впервые отказались от российской электроэнергии, причём полностью. Первой прекратила коммерческий импорт из России Латвия.

Это привело к падению цен на электроэнергию на рынке в европейской части России и на Урале. Коммерческие поставки электричества были прекращены между Россией и Латвией 8 и 11 апреля. Отключение пришлось на время, когда проходили испытания по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки систем перед полным выходом стран Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ, пишет «Коммерсант».

Итогом стало падение цен на 1–3% в европейской части России и на Урале на электроэнергию. В Литве цены на ресурс выросли на 8,5% из-за увеличения поставок из Польши и Швеции.

Отделиться от российской и белорусской готовится в 2022 году украинская энергосистема. Киев рассматривает возможность строительства новых генерирующих мощностей, так как понимает, что с поставками электричества из Европы могут возникнуть проблемы технического характера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко заявил, что Украина за первые три месяца 2021 года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии миллиард гривен. Так Киев платил за электроэнергию.