Президент России подписал закон о внесудебном признании банкротом

https://static.news.ru/photo/94d1cd02-d355-11ea-bb2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Brunner/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин 31 июля подписал закон, который устанавливает порядок внесудебного признания физического лица банкротом.

Документ опубликован на портале правовой информации. Закон оговаривает, что для граждан сопровождение такого порядка банкротства будет бесплатным. Оно коснётся тех лиц, чья задолженность составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Разработчики законодательной инициативы обосновывают её необходимость тем, что действующий порядок признания банкротства через суд малоэффективен.

Как отмечается в сопроводительной записке, по данным Единого федерального реестра о банкротстве, у 70-80% должников при инвентаризации не выявляется имущества, которым можно погасить долги. Новый закон полностью исключает из процесса арбитражных управляющих. Вся процедура будет осуществляться через МФЦ.

Инициировать процесс признания банкротом смогут должники, в отношении которых уже окончено исполнительное производство, при этом отсутствие имущества, которое можно было бы реализовать для погашения задолженности, не станет помехой для прохождения процедуры. Лицо, у которого завершилось исполнительное производство, сможет подать через МФЦ заявление. После проверки корректности документа, заявитель через шесть месяцев становится банкротом. С момента принятия заявления он освобождается от штрафов.

Как писал NEWS.ru, в России за первое полугодие 2020 года количество банкротств компаний снизилось до 4,5 тысячи (на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Однако число физлиц и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, выросло до 42,72 тысячи человек — на 47,2% больше, чем в первом полугодии 2019 года.