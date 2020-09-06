Минэнерго: полное восстановление спроса на нефть займёт два-три года

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В Минэнерго РФ оценили срок восстановления спроса на нефть до уровня потребления 2018–2019 годов. Замминистра энергетики России Павел Сорокин считает, что на это уйдёт два-три года.

Как сообщает «Российская газета», Сорокин уверен, что туристический поток и обычные гражданские перелёты с течением времени вернутся в норму. Это как раз обеспечит восстановление спроса на нефть в размере 1–3 млн баррелей нефти в сутки.

Он отметил, что режим самоизоляции, удалённой работы и учёбы сокращает потребление топлива транспортом, что также сказывается на спросе на нефть не лучшим образом.

Как писал NEWS.ru, благодаря сделке ОПЕК+ рынок нефти смог восстановиться на 90% и должен скорректироваться до докризисного уровня в 2021 году, заявил министр энергетики России Александр Новак. Ранее Международное энергетическое агентство дало прогноз о снижении глобального спроса на нефть в 2020 году на 8,1 млн баррелей в сутки — до 91,9 млн баррелей в сутки.