Высокая занятость в Российской Федерации сопровождается скромными зарплатами, что в результате позволяет существенно сэкономить на оплате труда работников компаний. Низкий уровень безработицы, отмечаемый в нашей стране, лишь на первый взгляд может показаться индикатором отсутствия проблем на рынке труда и в потребительском сегменте. Всё это, скорее, следствие отсутствия экономического роста, заявили NEWS.ru аналитики Райффайзенбанка. Правда, ситуацию можно воспринимать и в другом ключе, говорят эксперты.

По мнению специалистов финансового учреждения, высокая занятость в России обусловлена «плохими» заработными платами россиян (по данным Росстата, в 2019 году уровень безработицы находился вблизи исторических минимумов — 4,5%). Так, в реальном выражении расходы всех предприятий (включая теневой сектор) на оплату труда только сейчас приблизились к уровню 2013 года (после провала 2014-го). То есть, с учётом «взлётов и падений уровень расходов на зарплаты колебался примерно вокруг одного значения в течение восьми лет (около 32,5 трлн рублей в год)», сказал NEWS.ru эксперт банка Станислав Мурашов.

Если Фонд оплаты труда (ФОТ) считать в долларах (без учёта инфляции), объясняет он, то падение в реальности гораздо более существенно, и сейчас он находится на уровне, который впервые был достигнут ещё в далёком 2007 году (приблизительно $540 млрд в год). Де-факто получается, так или иначе, явное отсутствие устойчивого роста совокупных расходов на оплату труда, в условиях чего снижать количество персонала нет смысла.

Последнее и является, на взгляд исследователей, фактором улучшения цифр по безработице. Кроме того, поддерживать её низкий уровень «помогает» и увеличение числа людей, работающих неполный рабочий день или находящихся в неоплачиваемом отпуске.

Нет смысла увольнять людей, когда экономика «растёт» ближе к нулю. Минимальная безработица обусловлена отменой премий и всевозможных индексаций. В РФ сегодня по закону можно снижать зарплату — главное никого не увольнять. В госсекторе есть неформальные обязательства наделять людей рабочими местами. Наших предпринимателей «устраивает» малорастущий уровень выпуска продукции. Это замкнутый круг: безработицы мало, но и экономика из-за этого заторможена. Стагнация при минимуме безработицы — это российский общественный договор. Станислав Мурашов аналитик Райффайзенбанка аналитик Райффайзенбанка

По его словам, низкие цифры незанятого населения говорят о том, что национальная экономика пребывает в состоянии перегрева. Цифры по безработице, по его мнению, — такая же фикция, как и активные темпы роста кредитования. Мурашов ссылается на то, что если в 2013 году люди хотели брать банковский заём, то сегодня — просто вынуждены это делать.

В 2020 году безработица продолжит падать, но не так сильно, как прежде, поскольку сейчас уже мы достигли своеобразного предела экономической разумности. При этом нулевой безработицы не получится, так как часть населения за категорически низкие зарплаты работать не станет в принципе, и готова пребывать в статусе безработных. Пока не запустится механизм экономического роста, пока мы не уйдём из поддерживающегося существования, ничего не изменится, — сказал Станислав Мурашов.

В целом опрошенные NEWS.ru эксперты c выводами автора согласны, особенно в части прямой связи между низким уровнем безработицы и невысокими заработными платами. Ведь это в определённой степени является установкой на сокрытие реальных показателей в условиях, когда предпринимательская активность снижается, а спад экономики продолжается.

Есть ещё уловки, которые дают данный эффект. Например, возможность крупным компаниям для экономии переводить своих штатных сотрудников в так называемые «самозанятые» или «индивидуальные предприниматели» со всеми вытекающими. Елена Яхонтова профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС

Другой аспект обсуждаемой проблемы, продолжает она, кроется в низкой производительности труда. Вместо реальной автоматизации производства и бизнес-процессов компаниям проще оставлять в штате большое число низкооплачиваемых сотрудников с низкой квалификацией.

Проще, но не выгоднее. Не всегда руководители высшего звена имеют возможность влиять на решения учредителей по инвестированию в модернизацию бизнес-процессов. Успешная модернизация радикально преобразует рынок труда — в компаниях остаются высокотехнологичные рабочие места исключительно для высококвалифицированных кадров. Рост производительности труда обеспечен. Но местным органам власти прибавляется головной боли — что делать с высвобожденным персоналом? Вот и возникает искушение лоббировать бюрократические цели, — сказала профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС.

Представленные выводы дают возможность в некоторой степени сравнить ситуацию, которая была в СССР: низкие заработные платы и совсем никакой безработицы, напоминает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Сегодня же ситуация в другом. Да, работники получают низкую заработную плату, но трудятся они, как правило, очень интенсивно. Учитель, у которого сейчас нагрузка на порядок выше, чем была у советского преподавателя, получает низкую зарплату. И в штатном расписании такой школы нет ни одного лишнего человека. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова

Помимо того, что, действительно, высокая занятость сопровождается низкими зарплатами, объясняет специалист, на низкий уровень безработицы влияют в большей степени и такие факторы, как информатизация и минимальное внедрение достижений научно-технического прогресса.

Ещё один фактор, по её словам, который сказывается, — очень низкая мобильность рабочей силы. Многие сотрудники соглашаются на пониженные оклады, не желая искать более высокооплачиваемое рабочее место «часто из-за страха совсем потерять работу, нежелания переезжать, неуверенности в своей конкурентоспособности».

Вместе с тем, замечает аналитик, «в целом не стоит настаивать на том, что приведённые данные отражают реальную ситуацию в РФ», поскольку в стране официальный уровень безработицы — это все те, кто зарегистрирован в службах занятости. А он в настоящее время крайне низкий: по данным на январь 2020 года — это 0,9%, а всё остальное рассчитывается и интерпретируется уже по методологии Росстата.